28.01.2020 11:26 - Güncelleme: 28.01.2020 11:26

Anti HBS testi, virüsün vücuttan atıldığının ve yaşam boyu sürecek bağışıklığın göstergesi olması nedeniyle de, hepatit B virüs enfeksiyonun takibinde kullanılmaktadır. Anti HBS nedir? Anti HBS pozitif ne anlama geliyor? Anti HBS değerleri nasıl olmalıdır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anti HBS testi; hepatit B aşısı yaptıranlarda bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek, aşının tutup tutmadığını tespit etmek, kişinin daha önceden hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini kontrol etmek, amacıyla uygulanmaktadır. Anti HBS hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

ANTİ HBS NEDİR?

Anti HBS testi, virüsün vücuttan atıldığının ve yaşam boyu sürecek bağışıklığın göstergesi olması nedeniyle de, hepatit B virüs enfeksiyonun takibinde kullanılmaktadır.

Karaciğer nakli yapılmış olan kişilerde Hepatit B’nin tekrarlamasını önlemek amacıyla yapılan immünglobulin tedavisinin izlenmesinde de Anti HBS testi kullanılmaktadır.

Anti HBS testi; hepatit B aşısı yaptıranlarda bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek, aşının tutup tutmadığını tespit etmek, kişinin daha önceden hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini kontrol etmek, amacıyla uygulanmaktadır.

ANTİ HBS POZİTİF NE ANLAMA GELİYOR?

Anti HBS testi, Hepatit B hastası olduğu düşünülen kişilere yapılan ve kandan bakılan bir tür laboratuvar testidir. Kişinin daha önce Hepatit B virüsü ile karşılaşarak ya da aşılama ile bağışıklık kazanıp kazanmadığının anlaşılmasını sağlayan test, virüsün vücut tarafından yok edildiğini ve ömür boyu bağışıklık kazanıldığının da anlaşılmasını sağlar.

Elisa olarak bilinen kan testi yöntemi ile yapılan laboratuvar testinin ardından alınan sonuçta, Anti HBS değerinin pozitif olması, kişinin Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazandığının göstergesidir. Kişinin Hepatit B virüsüne karşı ömür boyu korunduğunun göstergesi olan anti HBS pozitif değer, aşılama yöntemi ile ya da enfeksiyona bağlı olarak gelişmiş olabilir.

ANTİ HBS DEĞERLERİ NASIL OLMALIDIR?

Aşı yapılmamış kişinin Anti HBS değeri < 5 mIU/ml (negatif),

Aşı yapılmış kişinin Anti HBS değeri ≥12 mIU/ml (pozitif) olmalıdır.

Bazı hastalara yapılan test sonuçlarında 100, hatta 1000 gibi yüksek bir değer de görülebilir. Bu durum kişinin virüse karşı bağışıklığı olduğunu göstermektedir.

Anti HBs testinin pozitif değer göstermesi kişinin Hepatit B’ye karşı bağışıklığı olduğunu gösterir.

Anti HBs testinin negatif değer göstermesi kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının olmadığını gösterir.