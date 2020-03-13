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Antibakteriyel kumaştan maske

Denizli'de faaliyet gösteren bir firma, geliştirdiği antibakteriyel kumaşla çok kullanımlık maske ve eldiven üretti.

AA13 Mart 2020 Cuma 16:40 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:40
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Merkezefendi ilçesinde yenilikçi tekstil ürünleri imalatı yapan firma, Ar-Ge laboratuvarında 3 yıllık çalışmayla geliştirdiği antibakteriyel kumaşa uluslararası patent aldı.

Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen ekolojik ürünü bebek giysilerinde kullanan firma, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı maske ve eldiven üretimine yöneldi.

Firmanın Ar-Ge ve Üretim Sorumlusu Ali Taner Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilikçi kumaş geliştirmeye odaklandıklarını ve yüksek teknolojiye dayalı tekstil ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.

Özyurt, şunları kaydetti:

"Uluslararası testlerden başarıyla geçen antibakteriyel kumaştan ürettiğimiz maske ve eldivenler çok ilgi çekti. Ergonomik ve fonksiyonel özelliğiyle yüzünüzün şeklini alan ve tam tutunma sağlayan bu ürün diğer maskelere göre daha rahat kullanım imkanı sunuyor. Defalarca yıkanabilen, deforme olmayan maske mikrop tutmaması nedeniyle de tercih ediliyor. İlk etapta ürettiğimiz 10 bin adet maske ve eldiven tükendi. Talep üzerine üretime hız verdik."

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