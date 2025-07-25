Antik kent alevlerin arasında kaldı! Müdahalede zamanla yarış

Muğla'da zirai alanda başlayan ve etrafındaki ağaçlık alana da sıçrayan alevler Stratonikia Antik kenti içindeki zirai alanda devam ederken, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın karayolu yakınındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahaleye başladı.

Yangın antik kent içerisinde devam ediyor

Alevlerin Stratonikia Antik Kenti içerisindeki zirai alanda devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor