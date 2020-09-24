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Antik Yunan dönemine ait 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi

Muş'ta Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi. Yakalan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 17:38 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:38
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, Hasköy ilçesi Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 2 parça halinde 5 kilo 250 gram ağırlığında Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.

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