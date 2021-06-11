Antitank roketatar mühimmatı yakalandı

AA 11 Haziran 2021 Cuma 15:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:40

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tanyolu-1" operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda Tekeli köyü mevkisinde dün yapılan aramada, 3 antitank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmat, Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.