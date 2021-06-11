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Güncel

Antitank roketatar mühimmatı yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.

AA11 Haziran 2021 Cuma 15:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:40
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tanyolu-1" operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda Tekeli köyü mevkisinde dün yapılan aramada, 3 antitank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmat, Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.

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