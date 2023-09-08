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Antlaya'da pitbull dehşeti: Köpeğini korumaya çalışırken kolu kırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde köpeğine saldıran pitbullu uzaklaştırmaya çalışırken yere düşen kadının kolu kırıldı.

AA8 Eylül 2023 Cuma 23:28 - Güncelleme:
Antlaya'da pitbull dehşeti: Köpeğini korumaya çalışırken kolu kırıldı
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Kızıltoprak Mahallesi'nde evcil köpeğini gezdirmeye çıkaran Tülay Beşkonak Özçay, yaşadığı sitenin önünde komşularıyla sohbet etmeye başladı.

Bu esnada sokakta başıboş dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpek, Özçay'ın köpeğine saldırdı.

Köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalışan Özçay, o esnada yere düştü.

Özçay'ın köpeğini arka bacağından ısıran pitbull, çevredekilerin yardımıyla uzaklaştırıldı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Özçay'ın kolunun kırıldığı tespit edildi.

Özçay, AA muhabirine, saldırgan köpeğin bir haftadır mahallede dolaştığını söyledi.

Köpekle ilgili daha önce belediye ekiplerine bilgi verdiğini anlatan Özçay, "Muratpaşa Belediyesini aradım ve köpeğin cinsini belirttim. Gelip baktılar, yasaklı ırk olduğu ve kendi kafesleri dolu olduğu için Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söylediler. Büyükşehir Belediyesi ise ilçe belediyesinin sorumlu olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi ancak köpeği yakalayamadı. Uyutup alamadıklarını ve yeterli ekipmanlarının olmadığını söyleyerek buradan ayrıldılar. Olay günü geldiklerinde ise çevredeki esnafa köpeği bulamadıklarını söylemişler." diye konuştu.

"HAKKIMI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM"

Tülay Beşkonak Özçay, belediyenin mahalleden alması için uğraştığı pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken yaralandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O anda yere düştüm ve kolumu kırdım. Buna şükrediyorum. Çünkü yasaklı bir ırk ve psikolojisini bilmiyoruz. İşkence gördüğünü düşünüyorum. Belediyeler görevini yerine getirmeli ve problemleri birbirilerinin üzerine atmamalı. Ben bir vatandaş olarak görevlerini yerine getirmedikleri için mağduriyet yaşadım. Orada bir çocuk, yaşlı olabilirdi. Komşum hamileydi. Daha farklı bir sonuç olabilirdi. Bu problemin çözülmesini istiyorum. Hakkımı sonuna kadar savunacağım."

Özçay, köpeğinin ise genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Pitbull cinsi köpeğin saldırısı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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