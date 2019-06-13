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AÖF 2019 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2019 üç ders sınav merkezleri nerede?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2019 sınavlarının açıklanmasının ardından binlerce aday, ‘AÖF 2019 üç sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? AÖF 3 ders sınav merkezleri nerede?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır. Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi 'Öğrenci Otomasyonu' bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir. AÖF üç ders sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. İşte AÖF 2019 üç ders sınavı ile ilgili bilmek istediğiniz tüm ayrıntılar haberimizin detaylarında…

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‘AÖF 2019 üç sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 3 ders sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? AÖF 3 ders sınav merkezleri nerede?’ sorularına binlerce öğrenci adayı tarafından yanıt aranıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2019 sınavlarının açıklanmasının ardından üç ders sınavı heyecanı başladı. Sınava girecek adaylar 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı için araştırma yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır. AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

 

AÖF YAZ OKULU NASIL OLACAK?
 
Yaz okulu öğrenci kayıtları, 24 - 28 Haziran tarihleri arasında yapılır. Onöğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok beş ders seçebilir. O öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamaz.

Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili talepler dikkate alınmaz. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu dönemi 11 hafta sürecektir. 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde dönem sonu sınavları yapılacaktır. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacaktır.AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır.

AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.

 

Kaşla göz arasında böyle çaldı

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