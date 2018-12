AÖF final sınav tarihleri 2018 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak AÖF final sınav tarihleri merak ediliyor. 2018 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Binlerce açıktan üniversite bitirmek isteyen AÖF öğrencisi çıkmış soruları ve sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF güz dönemi final sınav tarihleri gündemde yer edindi. AÖF giriş ekranı haberimizde! Açıköğretim Fakültesi öğrencisi binlerce kişinin merakla beklediği 2019 AÖF sınav takvimi de açıklandı. Peki 2019'da gerçekleştirilecek olan AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav harf notu nasıl değerlendirilir? AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz. CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir. FF ise başarısız harf notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir. Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan 3 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler; Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesidir. Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açıköğretim Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

AÖF final sınav tarihleri araştırılıyor. 2018 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri merak ediliyor. 2018 2019 Anadolu AÖF sınavları için öğrenciler hazırlanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi resmi web sitesinde bu sene (2018-2019) yapacağı güz ve bahar dönemlerinde yapılacak olan vize ve final sınavlarını açıkladı. Sınav tarihleri resmi olarak yayımlanırken, üniversite sınav tarihlerinde değişiklik olduğunda kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. AÖF sınavına girmek için gerekli belgeler; Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi, Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de… ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Anadolu Üniversitesi final sınavı, 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak. Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek. DİPLOMALARDA AÇIKÖĞRETİM İBARESİ YER ALIYOR MU? Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan 3 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler; Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesidir. Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açıköğretim Fakültesi ve programın adı yer almaktadır. İktisat Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İktisat Fakültesi ve programın adı yer almaktadır. İşletme Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İşletme Fakültesi ve programın adı yer almaktadır. AÖF GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ HARF NOTU NASIL BELİRLENİYOR? Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur. 30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir. Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir. Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir. AÖF NEDİR? Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler: -İstanbul Üniversitesi (Auzef) -Anadolu Üniversitesi (AÖF) -Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF) AÖF KAYITLARI NASIL YAPILACAK? AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi - 08 Eylül 2015 Salı Adaylar,http://kayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinin ana sayfasındaki “ÖSYS Yeni Kayıt” bağlantısına tıklayarak başvurularını gerçekleştireceklerdir İnternet sitesinden başvuru yapmak, yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ücreti yatırmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz, Öğrenci Bilgi Formunu onaylatarak geri almanız gerekmektedir. Aksi takdirde kaydınız yapılmaz. İnternetten başvuru yapabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımının kurulu olması gerekmektedir. Adaylar, internet başvuru sitesinin ana sayfasındaki “ÖSYS Yeni Kayıt” linkini tıklayarak internetten başvurularını gerçekleştireceklerdir. İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI • İnternet başvuru işlemleri http://kayit. anadolu.edu.tr adresindeki “T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Başvuru” sitesinden yapılacaktır. • Başvuru sitesine girdiğinizde başvuru yapacağınız kayıt türünü tıklayarak “BAŞVURU” sayfasına geliniz. • Gelen sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, “Başvuruya şimdi başlamak için burayı tıklayınız.” ifadesinin üzerine tıklayarak “BAŞVURU-GİRİŞ” sayfasına geliniz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduktan sonra “Yukarıdaki açıklamaları okudum, anladım, işlemlere başlayabilirim” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyip“BAŞLA” tuşunu tıklayınız. • Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklamalar doğrultusunda doldurarak “İLERİ” tuşunu tıklayınız. • Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gösteren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yok ise“Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ve “TAMAM” tuşunu tıklayınız. • Başvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği “DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ” ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız.. • “İnternet Başvuru Belgesi”, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri”nden oluşan iki sayfalık bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına siyah, okunaklı olarak alınız. • Yukarıda açıklanan adımları tamamladığınızda başvuru işleminiz bitmiştir. Yaptığınız başvuruyu http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki “BAŞVURU DURUMU” başlığı altındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra “GÖRÜNTÜLE” tuşunu tıklayarak kontrol edebilirsiniz. • Başvuruyu tamamladıktan ve “İnternet Başvuru Belgesi” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra, verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 10 dakika geçtikten sonra yeni bir başvuru yapınız... AÖF KAYIT EVRAKLARI NELER? 1. İnternet Başvuru Belgesi “İnternet Başvuru Belgesi” http://kayit. anadolu. edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. 2. Fotoğraflı – İmzalı Form İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”a kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz. Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir. 3. Öğrenci Bilgi Formu İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”na kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez. 4. Öğrenim Belgesi Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca "Aslının aynıdır." onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi"nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız(Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir. 5. Fotoğraf Dijital ortamdaki fotoğrafınızın "uygun bulunmaması halinde" sizden fotoğraf istenecektir. Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 6-Askerlik Durum Belgesi Adaylar, internet başvurusunda beyan ettikleri askerlik durumuna göre Askerlik Durum Belgesi'ni AÖF bürolarına götürecek. (E-devlet'ten alınan durum belgesi de geçerli oluyor) Kayıt için yatırılması gereken “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” ödemeleri Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank İnternet Şubesinden, Vakıfbank ATM'lerinden, 444 0724 Vakıfbank Telefon Bankacılığından T.C. kimlik numarası ile yapılabilir. “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri”ödemeleri İnternet başvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır.Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türü–bölüm/program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz. Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

