AÖF ikinci üniversite ön kayıt ne zaman? AÖF ikinci üniversite 2019 kayıt tarihleri belli oldu!

AÖF ikinci üniversite ön kayıt ne zaman? sorusunun yanıtı tüm Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin 'ikinci üniversite' programlarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. AÖF ikinci üniversite 2019 kayıt tarihleri belli oldu. 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrencilere duyuruldu. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine internet aracılığıyla başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlayacak. AÖF ikinci üniversite kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN KAYIT NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite ön kayıt internet başvuru tarihi 2 Eylül'de başlayacak ve 18 Ekim'de sona erecek. Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE 2019 KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi ise yine aynı şekilde 2 Eylül'de başlayacak ve 18 Ekim'de sona erecek. AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi ise 18 Ekim 2019 olarak açıklandı.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİRE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi