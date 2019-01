AÖF not ortalaması puan hesaplama nasıl yapılır 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır

AÖF açıköğretim üniversite puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF not ortalaması nasıl hesaplanır? soruların yanıtlarını araştıranlar için detayları bu haberimizde derledik. AÖF güz dönemi 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi final sınavları gerçekleştirildi. Bilindiği üzere bu sınavlar dönem sonu not ortalaması yani harf notları için büyük önem taşıyor. Açıköğretim öğrencileri AÖF sonuçları açıklanmadan önce kaç puan alabileceklerine dair bir fikir edinebilmek için not puan hesaplamaların nasıl yapıldığını araştırıyor. Erişime açılan sınav sorularıyla birlikte AÖF final sınavına giren öğrenciler, yanlışları ile doğrularını kontrol edip puan hesaplama yaparak sınavdan kaç alacaklarını, dönem sonu notlarının ne olacağına dair bir tahmin yüretebilirler. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav sonrası sonuçların açıklanacağı tarihi araştıran öğrencilerin gözü şimdide Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamada. Açıköğretim öğrencileri, sınav sonuçların açıklanması ile birlikte Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile AÖF sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Türkiye'de pek çok öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim görüyor. AÖF öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu yani 12-13 Ocak'ta 2018 2019 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına girdiler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ocak ve 13 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen Açıköğretim Fakültesi sınavının sonuçları 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Henüz açıklanmayan AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden takip edebilirsiniz. Sınav sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir hata olduğunu düşünen öğrenciler, itiraz işlemlerini otomasyon üzerinden gerçekleştirebilecek.

AÖF 2019 güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanması 15 günü bulabilir ama öncesinde AÖF soru ve cevapları ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilir ve tahmini olarak harf notlarını hesaplayabilirler. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanmaktadır. Üniversite soruları direkt olarak sitede yayınlamıyor. Öğrenci giriş üzerinden öğrenciler sınavda çıkan soruları ve cevapları görebiliyor.

AÖF NOT ORTALAMASI PUAN NASIL HESAPLANIR?

Yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00 ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.



İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.



Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakültes sisteminden eksrta artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir.



Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir.

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.







AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;



1- FF dersinin olmaması, 2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, 3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.



AÖF DERS GEÇME NOTLARI



84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz



77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz



71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz



66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz



61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz



56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz



50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz



46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz



40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz



33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz



0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.



Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.



AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?



Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.



Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ NASIL YAPILIR



Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.



Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.



BAŞARI NOTU NEDİR?



Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.



Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.



Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.



Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.



Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.

AÖF'TE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



AÖF ders sistemi iki farklı döneme ayrılıyor bir yıl içerisinde. İlk yıl birinci dönemde kalınan ders ancak ikinci yılın ilk döneminde alınabiliyor. Aynı şekilde ikinci dönem kalınan bir ders için bir sene sonraki ikinci dönemi beklemek gerekiyor. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Yani bundan sonrası için AÖF'te sınav takvimi senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.



1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)



ARA VE FİNAL SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?



Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir. Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.



AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?



Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.



Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.



Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.



Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.



Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.



Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

AÖF’TE YENİ DÖNEM



AÖF sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korurken Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinde AÖF’de yeni dönem duyurusu geldi. Yapılan duyuruya göre; yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle AÖF sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2018/2019 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır.” dedi.



MEZUN OLACAKLAR İÇİN ÜÇ DERS SINAVI HAKKI OLACAK



Rektör Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.



Prof.Dr. Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof.Dr. Naci Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:



“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2018/2019 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”