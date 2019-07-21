Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam eden tüm öğrenciler AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli mi? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılının yaz dönemi için Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu fırsatı sundu. 24 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında kayıtları yapılan AÖF yaz okulu için şimdi sınav tarihleri araştırması yapılıyor. AÖF yaz okulu sınavları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmakta.

YAZ OKULU İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHİ İŞLEMİNİ NE ZAMANA KADAR YAPTIRMAK GEREKİR?

Yaz okulu sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yapan öğrenciler belirtmiş oldukları sınav merkezinde sınava katılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler işleme alınmamaktadır.

YAZ OKULU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100’dür. Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu

sınavı olacağı için sınava giremez. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.