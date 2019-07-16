‘AÖL 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. Dönem soru ve cevapları yayımlandı mı?’ sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem soru ve cevapları yayımlandı. AÖL 3. Dönem soru ve cevaplarına aşağıdaki haber linkimizden ulaşabilirsiniz. AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. İşte AÖL 2019 sınav sonuçları, soru ve cevapları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada…

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilirsiniz.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

* Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

* Cevap kağıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

AÖL’ün iş takvimine göre, 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019’da internette yayınlanacak.

I. dönem sonu sınavları ise 7 – 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.

İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz web sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetle