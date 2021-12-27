27 Aralık 2021 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:27

AÖL çıkma belgesi almak isteyen Açık Lise öğrencileri, konu hakkında araştırma yapıyor. Açıköğretim Lisesi'nden mezun olan bir öğrencinin diploması AÖL müdürlüğünce en erken 2 ayda hazırlanıp basılabilmektedir. Diplomadan önce resmi makamlarca mezun olunduğuna dair çıkma belgesi istenebilmektedir. Peki AÖL çıkma belgesi nedir? Açık Lise Çıkma belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte Açık Lise çıkma belgesi dilekçe örneği

AÖL ÇIKMA BELGESİ NEDİR?

Bilindiği üzere ÖSYM sınavlarına girip herhangi bir Üniversiteyi kazanmış kişilerden kayıt için diploma istenmektedir. Ancak mezun olan bir öğrencinin diploması AÖL müdürlüğünce en erken 2 ayda hazırlanıp basılabilmektedir.

Üniversiteyi kazanan öğrenciler bu belgeyle kazandığı Üniversiteye kaydını yaptırabilirler. Çıkma Belgesi diploma hazırlanıncaya kadar 6 ay diploma yerine geçer.

ÇIKMA BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler Çıkma Belgesini T.C. kimlik numarası beyanı ve Çıkma Belgesi dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile yeni kayıt veya kayıt yenileme yaptırdığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirler.

Eğer Çıkma Belgesini vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve Faks yolu ile yapılacak olan başvurular AÖL Müdürlüğünce kesinlikle işleme alınmamaktadır.

Açık Lise Çıkma Belgesi almadan önce aşağıda sıralanan maddeleri lütfen dikkatlice okuyunuz.

Çıkma Belgesi zaruri ihtiyaç ise alınız. Mezuniyet yazısı işinizi görecekse onu talep ediniz.

Çıkma Belgesini almadan önce mutlaka Halk Bankası, Ziraat Bankası yada Vakıflar Bankasına 10TL'sı diploma harç parasını ödemeniz gerekmektedir.

AÖL Çıkma Belgesi almak için Çıkma İstek dilekçesi ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yurt dışında eğitim görecek öğrencilerin çıkma belgesini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünden (Ankara) almaları yararlarına olacaktır.

Çıkma belgenizin aslını, diplomanızı alırken teslim etmeniz gerektiğini unutmayınız.

Diplomaları basılan öğrenciler (diploma numarası verildiğinden) Çıkma Belgesi talep edemezler. Ancak ilgili irtibat bürolarından mezun olduklarına dair yazı alabilirler.

Açık Öğretim Lisesinden dönem sonunda yapılan sınavlar sonucunda mezun olan öğrencilerin diplomaları sınav sonuçları açıklandıktan 2 ay ( bu süreç dönem sonrası iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre 3-4 ay olabilir) sonra hazırlanarak dağıtılmak üzere Koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Sınav sonuçları açıklanıp, mezun olan öğrencilerin diplomalarının Koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilene kadar geçen sürede, öğrencilerden çeşitli sebeplerle acil olarak mezuniyetle ilgili belgeye ihtiyaç duyanlar bölgelerinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alabilirler.

Mezuniyet yazısı için, bankaya para yatırmanıza gerek yoktur ve noterden vekaletname gibi evraklar istenmez.