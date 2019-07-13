‘AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?’ sorularına binlerce öğrenci tarafından yanıt aranıyor. 6-7 Temmuz tarihleri arasında sınavlara giren öğrenciler, Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB tarafından adaylara duyuruldu. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 1 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlar açıklandığı andan itibaren sayfamız üzerinden sorulama yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. Peki, AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? 3. dönem AÖL soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Açıköğretim Lisesi soru ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavlarının soru ve cevapları sınav tamamlandıktan sonraki hafta içerisinde yayınlanmaktadır. Buna göre, 2019 AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevaplarının kısa sürede açıklanması bekleniyor

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

* Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

* Cevap kağıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

AÖL’ün iş takvimine göre, 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019’da internette yayınlanacak.

I. dönem sonu sınavları ise 7 – 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.

İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz web sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.