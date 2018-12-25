AÖL sınav sonuçları MEB son dakika duyurusu MEB AÖL öğrenci girişi açık lise 1. dönem sınav sonuçları aol.meb.gov.tr

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? MEB AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı MEB son dakika AÖL 1.Dönem sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi AÖL Sınav Sonuçları (MEB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 2018 AÖL 1. dönem sınavına katılan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları ne zaman açıklayacağını araştırmayı sürdürüyor. AÖL Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören birçok öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. On binlerce öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) sınav sonucu heyecanı devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL sınav sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlenen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanağı ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr 'de.

Açık Öğretim Lisesi sınavları 8 Aralık 2018 tarihinde başladı, 9 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Sınav toplam 3 oturum üzerinden gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alt sitelerinden ÖDSGM sitesinde sınava dair sorular ve cevaplar yayımlandı. ÖSYM sistemi olan dört yanlışın bir doğruyu götürme uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sisteminde yer almıyor. MEB sadece doğru yapılan sorular üzerinden puanlama hesabı yapıyor. MEB tarafından 8-9 Aralık 2018 tarihinde yapılan AÖL birinci dönem sınav sonuçları, ne zaman açıklanacak? AÖL (Açık Lise) sınavına giren öğrenciler MEB tarafından yapılacak açıklamayı beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 13 Aralık'da AÖL soruları ve cevaplarının yayımlandığını duyuru, 2019 AÖL iş takvimi yayımlandığını açıkladı. Sınavın ardından 16 gün geçti, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

AÖL soruları MEB ÖDSGM sitesi



AÖL soruları, MEB ÖDSGM sitesinde yayımlanırken, sınavda yapılan doğru sayısı üzerinden puanlama öğrenilebiliyor. Her sınavda toplam 20 soru soruluyor. Her sorunun puan değeri 5. Öğrenci 9 soruya doğru cevap verirse, 45 puan alıyor. 45 puan en düşük geçme notu olarak MEB tarafından önceden açıklanmıştı.



MEB sonuç sorgulama sayfası



MEB tarafından yapılan sınavın ardından 16 gün geçerken sınava dair kurumdan resmi açıklama gelmedi. Sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanacağına dair önceki sınavlar baz alındığında MEB sonuç sayfası sınavdan 15-20 gün içerisinde aktif oluyor.

AÖL sonuçları için geri sayım devam ederken gözler MEB üzerinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili bir detay dikkatlerden kaçmazken Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav soruları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılmıştı.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili süreçte sona yaklaşıldı. İkinci dönem kayıt yenileme işlemlerinin 9 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olması nedeniyle 1. Dönem sınav sonuçlarının en fazla 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde iş takvimi içerisinde değişikliğe giden MEB AÖL sonuçlarının açıklanma tarihini ise boş bırakmıştı. Buna göre kurumun sonuçları en erken tarihte açıklayacağı tahmin ediliyor.

8-9 Aralık tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.



Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecekler. Kredilerini tamamlayan adaylar yeterli puanı alarak 2. dönemde öğrenimlerini sürdürmeye hak kazanacaklar.

2018 2019 MEB AÖL TAKVİMİ

AÖL İŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi. AÖL öğrencileri, iş takvimini inceleyerek sınav tarihleri ve diğer bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ S.N. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİHLER 1 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 03/09/2018 - 28/09/2018 2 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 03/09/2018 - 28/09/2018 3 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 05 Aralık 2018 4 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08 Aralık 2018 Cumartesi

09 Aralık 2018 Pazar 5 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 6 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri 09/01/2019 - 06/02/2019 7 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 10 Şubat 2019 8 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri 09/01/2019 - 06/02/2019 9 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 09 Ocak 2019 10 II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019 11 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Nisan 2019 12 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Nisan 2019 Cumartesi

07 Nisan 2019 Pazar 13 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 30 Nisan 2019 14 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 02/05/2019 - 14/05/2019 15 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 02 Mayıs 2019 16 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019 17 III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 03 Temmuz 2019 18 III. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Temmuz 2019 Cumartesi

19 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 01 Ağustos 2019 20 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27/09/2019 - 04/10/2019 22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019 23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019 24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019 25 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 07 Aralık 2019 Cumartesi

08 Aralık 2019

Pazar

EK SINAV OLACAK MI?



Geçtiğimiz yıl, sonuçları ekim ayında açıklanan AÖL ek sınavın bu yıl yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.







AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?



Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.



Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.