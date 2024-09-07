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  • Apartman çatısında mangal keyfi! 7 itfaiye aracı seferber edildi
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Apartman çatısında mangal keyfi! 7 itfaiye aracı seferber edildi

Antalya'da 7 katlı bir apartmanın çatı katından çıkan dumanlar itfaiyeyi hareket geçirdi. İki istasyondan 7 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi, ancak dumanların mangaldan kaynaklandığı anlaşıldı.

IHA7 Eylül 2024 Cumartesi 22:37 - Güncelleme:
Apartman çatısında mangal keyfi! 7 itfaiye aracı seferber edildi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki 7 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın ihtimaline karşı iki farklı itfaiye istasyonundan toplam 7 itfaiye aracı bölgeye gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çatı katında dumanların kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda dumanların, çatı katında yakılan mangaldan çıktığı anlaşıldı.

Olay, çevredeki vatandaşlarda merak uyandırdı. Kısa süre sonra ekipler normale dönerek olay yerinden ayrıldı.

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