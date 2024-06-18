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Güncel

Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Adana'da bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında Meryem El Makrum (27) ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış hayatını kaybetti. Yangında Makrum'um dini nikahla birlikte yaşadığı C.B. ise yaralandı.

DHA18 Haziran 2024 Salı 08:24 - Güncelleme:
Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
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Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının CYB-1 A blok 2'inci katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada dairedeki C.B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fas asıllı Meryem El Makrum ve çocukları Mehmet Emin Barış mahsur kaldı. Çiftin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarılan Meryem El Makrum ve Mehmet Emin Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan C.B. ise ambulansla Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerin inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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