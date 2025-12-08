İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5648
  • EURO
    49,6348
  • ALTIN
    5764.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Apartman dairesinde yangın: 9 kişi etkilendi

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Apartman dairesinde yangın: 9 kişi etkilendi
ABONE OL

Güneykent Mahallesi 2. Etap'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 6 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Öte yandan, yangını öğrenerek hızla evine gitmeye çalışan kişinin kullandığı kamyonet ters yönden girdiği kavşakta halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.