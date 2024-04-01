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Apartman dairesinde yangın! Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
Apartman dairesinde yangın! Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Ergene Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daireyi sararken apartman sakinleri, kısa sürede binayı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, dairede mahsur kalan ailenin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen alevlerin arasında kalan 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Koçeli'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangında dumandan etkilenen İ.K. (49), eşi H.K. (47) ile çocukları B.K. (14) daireden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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