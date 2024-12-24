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Büyükçekmece'de apartman otoparkında ceset bulundu

Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın otoparkında ceset bulundu. Cesedin apartmanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'e (42) ait olduğu tespit edildi.

DHA24 Aralık 2024 Salı 13:10 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de apartman otoparkında ceset bulundu
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Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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