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Apartman yangınında mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi 5 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
Apartman yangınında mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi kurtarıldı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi yoğun duman sebebiyle içeride mahsur kaldı.

Yangın, Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairenin zemin katında çıkan yangın sebebiyle yoğun dumandan dolayı 8 kişi mahsur kalarak dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan 8 kişiyi sepetli merdiven yardımıyla tahliye etti. Biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Yangın sebebiyle zemin kattaki dairede hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlardan biri bebek 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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