Apartmana asılan nota verdiği cevapla takdir toplayan doktordan hoşgörü çağrısı

DHA 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:38 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:38

Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde hasta hakları sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım Akgül, hafta sonu yaşadığı apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı. Uyarı yazısını gören Yıldırım Akgül, yazının boş kalan kısımlarına, 'Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim, hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç bitecek. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize' yazdı. Yıldırım Akgül yazının fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, sağlık çalışanına karşı gösterilen tutum tepki topladı.

;Yıldırım Akgül ülkede çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, 'Türkiye, 82 milyon insanla çok sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz ve bu en önemli bileşenlerinden biri hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarıdır. Doktorundan hemşiresine, sağlık personelinden temizlik personeline herkesin el ele verdiği bir süreçten geçiyoruz. Fakat ne yazık ki bizzat benim de yaşadığım gibi Türkiye’nin farklı yerlerinden yaşanan olaylar olduğunu görüyoruz. Dün Ankara’da bir sağlık çalışanı, oturduğu apartmandan komşuları tarafından kovulduğunu öğrendik. Başka bir sağlık çalışanı arkadaşımızın minibüsten indirilmeye çalışıldığını öğrendik. Evine gitmek istemeyen, ayrı ev tutmak isteyen sağlıkçılara ev verilmediği bir süreçte yaşıyoruz' dedi.

'VARIMIZI YOĞUMUZU KATARAK ÇALIŞMAKTAYIZ'

Sağlıkçıların geçtiği sıkıntılı bu dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Yıldırım Akgül, 'Sağlık Bakanımızdan en alt seviyede görev yapan memura kadar tek vücut olarak bu süreci en az hasarla atlatabilmek için varımızı yoğumuza katarak çalışmaktayız. Bu yüzden halkımızın biraz daha duyarlı ve hoşgörülü olmalarını bekliyoruz. Yaşadığımız olumsuz birkaç örnek olsa da aslında çok fazla güzel örneğimizde var. Bu süreçte Sağlık Bakanımız da bizim için bir şans. Bir ağabey şefkatiyle bize yaklaşmakta ve bu yönde açıklama yapmakta' diye konuştu.