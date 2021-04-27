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Apartmana çarpan araç dik durdu

Düzce'de rampadan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarından uçtu. Apartmana çarpıp, dik duran araçtaki çift, yaralandı. Araç, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

DHA27 Nisan 2021 Salı 14:42 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 14:42
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Kaza, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Selçuk Uzunay yönetimindeki 34 VL 551 plakalı hafif ticari araç, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yeşil alana girerek yol kenarında bulunan apartmanın istinat duvarından uçtu.

Apartmana çarpıp, dik duran aracın sürücüsü Selçuk Uzunay ile eşi Havva Uzunay yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevliilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çift ardından hastaneye kaldırdı.

Araç, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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