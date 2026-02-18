İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7642
  • EURO
    51,7679
  • ALTIN
    7001.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Apartmanda ''arkadaş'' infazı: 19 yaşındaki genç tutuklandı
Güncel

Apartmanda ''arkadaş'' infazı: 19 yaşındaki genç tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Apartmanda ''arkadaş'' infazı: 19 yaşındaki genç tutuklandı
ABONE OL

Toros Mahallesi'nde tartıştığı arkadaşı İlhan Çobanoğlu'nu (26) bıçaklayarak öldüren Y.E.Ç. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde dün Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda, Y.E.Ç, tartıştığı arkadaşı Çobanoğlu'nu bıçaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerinden kaçan Y.E.Ç. Aksu ilçesinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

  • zanlı tutuklandı
  • Antalya cinayet
  • Konyaaltı bıçaklama

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.