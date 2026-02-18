Apartmanda ''arkadaş'' infazı: 19 yaşındaki genç tutuklandı

Toros Mahallesi'nde tartıştığı arkadaşı İlhan Çobanoğlu'nu (26) bıçaklayarak öldüren Y.E.Ç. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Konyaaltı ilçesinde dün Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda, Y.E.Ç, tartıştığı arkadaşı Çobanoğlu'nu bıçaklamıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Olay yerinden kaçan Y.E.Ç. Aksu ilçesinde polis ekiplerince yakalanmıştı.