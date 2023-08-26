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Apartmanda çıkan yangın korkuttu!

Bilecik'te 6 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 00:17 - Güncelleme:
Apartmanda çıkan yangın korkuttu!
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İsmetpaşa Mahallesi Aydoğdu Sokak'ta yer alan binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle oluşan duman binayı kısa sürede sardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve doğalgaz hattı ekibi sevk edildi. Müdahaleleri sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti.

Sokak her iki yönlü olarak güvenlik şeridi içerisine alınırken, itfaiye ekipleri kokuya neden olan binada yoğun çalışma yürüttü. Yangın ve dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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