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Biri hamile kadın iki kişi hayatını kaybetti

Şişli'de apart dairede kalan biri hamile kadın iki kişi düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Biri hamile kadın iki kişi hayatını kaybetti
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Kuştepe Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binanın zemin katındaki apart daireye giren 4 kişi, buradaki Gültekin G. ile hamile olduğu öğrenilen Kader K'ye silahla ateş etti.

Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, girdikleri dairede, Gültekin G. ile Kader K'yi yaralı olarak buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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