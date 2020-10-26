Apartmanda yangın çıktı, 8 kişiyi itfaiye kurtardı

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:25 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:25

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki apartmanın merdiven boşluğundaki hurdalar yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda duman oluştu.

Alt kattaki dairelerde oturanlar, apartmandan kendileri ayrıldı. 4. ve 5. katta bulunanlar ise itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

Apartmanda küçük çaplı hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duman tahliye edildikten sonra apartman sakinleri, evlerine döndü.

- OYUNCAKLARINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kurtarılanlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinde karantinada bulunduğu öğrenilen baba ile 6 yaşındaki kızı da yer aldı.

Küçük kızın, itfaiye merdivenine binerken oyuncak bebeğini, peluş oyuncalarını yanına alması dikkati çekti.

Küçük kız, aşağıda, oyuncaklarına sarılıp gözyaşları içinde ailesinin kurtarılmasını bekledi. Ambulansa alınan küçük kız, sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından ailesiyle buluştu.