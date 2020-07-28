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Apartmanda yangın çıktı, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 14:28 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:28
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Beşbinevler Mahallesi 76. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, apartmanı tahliye etti.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken tahliye sırasında İbrahim Efe (4), Ahmet Emir (1) ve Esra Özen (27), Sıla (15), Ayşe (42) ve Ayhan Umut Küçüköter (7) ile Raziye Bulut (74) dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 7 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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