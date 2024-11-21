Apartmandaki kapıları açmaya çalışan hırsızlara suçüstü

Şüpheliler, bina sakininin polisi arayacağını söylemesi üzerine hızla olay yerinden kaçtı.

Olay, 25 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde çarşaflı 2 kadın, hırsızlık amaçlı bir binaya girerek daire kapılarını zorlamaya başladı. O sırada kadınları fark eden bir bina sakini, neden kapıları zorladıklarını sorup polisi arayacağını söyledi. Evlere giremeden yakalanan iki şüpheli kendilerini çeken adama tepki gösterdi. Şüpheliler daha sonra koşarak apartmandan çıktı ve kayıplara karıştı. O anları bina sakini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Öte yandan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.