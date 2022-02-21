İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2022 Pazartesi / 20 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü, ağır yaralandı
Güncel

Apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü, ağır yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Meryem Turan (20), ağır yaralandı.

DHA21 Şubat 2022 Pazartesi 10:34 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:34
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Turan, apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Apartmanda oturanlar, Turan'ın çığlıklarını duyup, dairelerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Turan, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada, Turan'ın bulunduğu katta asansör sensörünün bozuk olduğu belirtildi.

  • asansör boşluğu
  • apartman
  • ağır yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.