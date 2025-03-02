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Apartmanın bodrum katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA2 Mart 2025 Pazar 07:22 - Güncelleme:
Apartmanın bodrum katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, itfaiye ve polis ekiplerince balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslarda ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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