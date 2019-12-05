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Apple’ın bir açığını daha buldu

Mobil oyun yüklerken Apple’ın sistem açığını fark ettiği için 300 TL ile ödüllendirilen Aydınlı lise öğrencisi Hüseyin Çoban bir açık daha buldu. Genç çocuk, Apple’ın ünlülerin hesaplarına şifresiz girmeyi sağlayan açığı anlatması için teklif ettiği 220 bin doları ise kabul etmedi.

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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken Apple’ın sistem açığını fark ederek, 300 TL ile ödüllendirilen 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, Apple’ın bir açığını daha buldu. Çoban, bu açık için Apple’ın teklif ettiği 220 bin doları (1 milyon 262 bin TL) az buldu. Didim’de açık lise okuyan Çoban, oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmesi için Apple hesabına bakiye yükledi. Çoban, satın alma işlemi sırasında yaşanan problem sonrasında sistemdeki açığı fark etti. Çoban, bulduğu açığı bildirdiği Apple tarafından 300 TL ile ödüllendirildi. Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloude (Bulut da denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğrafları ile uygulamalarına ulaştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçti. Çoban kendisine teklif edilen 220 bin doları ise az buldu. 

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