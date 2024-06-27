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Aquapark havuzunda facia: Elektrik akımına kapılan kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Ordu'da aquapark havuzuna girdikten sonra elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Aquapark havuzunda facia: Elektrik akımına kapılan kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ordu Aquapark Walter World isimli işletmeye yüzmek için giden 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu havuz içerisinde elektrik akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapıldığını fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay (48) da çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İŞLETMENİN ORTAĞI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kemal Günay Ordu Devlet Hastanesi'ne, Elif Naz Derdiyokoğlu ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 9 yaşındaki çocuk ise hastanedeki işlemlerinin ardından Samsun'daki özek bir hastaneye sevk edildi.

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