Ara buluculukta 2021'de 1 milyon 107 bin 250 kişi el sıkıştı

DHA 4 Ocak 2022 Salı 10:28 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 10:29

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) kapsamında hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla daha etkin hale getirilen ara buluculuk 2021'de etkin bir şekilde kullanıldı. Buna göre, ihtiyari ara buluculukta müzakeresi tamamlanan 308 bin 89 dosyadan 306 bin 381'i anlaşma ile sonuçlandı. Böylece yüzde 99 başarı oranı sağlandı. İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 286 bin 122 uyuşmazlığın 149 bin 113'ü anlaşma ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında uygulanan ara buluculuk sayesinde başarı oranı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti. Ticari uyuşmazlıklarda müzakeresi tamamlanan 120 bin 110 uyuşmazlığın 60 bin 945'i anlaşma ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki ara buluculukta başarı oranı ise yüzde 51 oldu. Tüketici uyuşmazlıklarda müzakeresi tamamlanan 73 bin 39 uyuşmazlığın 37 bin 186'sı anlaşma ile sonuçlanarak, başarı oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Böylece 2021'de müzakeresi tamamlanan toplam 787 bin 360 uyuşmazlıktan 553 bin 625 dosya çözümle sonuçlanarak, 1 milyon 107 bin 250 kişi el sıkışmış oldu.

Ara buluculuk iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari ara buluculuk da hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Tüm ara buluculuk hizmetleri dikkate alındığında uygulamaların başladığı günden bu yana müzakeresi tamamlanan 2 milyon 513 bin 689 dosyadan 1 milyon 736 bin 813'ü çözüme kavuşturuldu. Böylece uygulamada toplam başarı olarak yüzde 69 oldu.