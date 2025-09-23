İSTANBUL °C / °C
  Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor
Güncel

Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, ara ve yarıyıl tatilinde kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik umre turları düzenliyor. Başvurular başladı.

AA23 Eylül 2025 Salı 10:28
Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.

