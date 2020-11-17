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Araba dereye uçtu, bir kişi öldü

Rize'de bir otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA17 Kasım 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 11:14
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Kaza Kalkandere ilçesi Soğuksu Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Ahmet Faruk Ekmekçi yönetimindeki 53 ACE 277 plakalı otomobil, sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçta bulunan 23 yaşındaki Ufuk Barış Beyaz’ın araçtan kendi imkanları ile kurtulduğunu gördü. Beyaz sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi için Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Ekmekçi’nin cansız bedeni kaza yerinden 100 metre aşağıda dere içinde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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