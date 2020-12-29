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Araba devrildi: 5 ay önce nişanlanan çifti ölüm ayırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü Hasan Doğan (22) yaralanırken, nişanlısı Gizem Yılmaz (20) hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 ay önce nişanlanan çiftin, yaz döneminde evlenmeyi

DHA29 Aralık 2020 Salı 10:46 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 10:46
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Kaza, dün akşam saatlerinde, Ağılcık Mahallesi Şehit Fatih Mehmet Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Ağılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan'ın oğlu Hasan Doğan yönetimindeki 06 VYA 55 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Elektrik direğine çarparak duran otomobilde, sürücü Doğan ile yanındaki nişanlısı Gizem Yılmaz, yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tedavi altına alınan yaralı çiftten Gizem Yılmaz, gece yarısı hayatını kaybetti. Hasan Doğan'ın tedavisi ise sürüyor. Yaklaşık 5 ay önce nişanlanan çiftin, yaz döneminde evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

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