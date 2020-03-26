Araba ile motosiklet çarpıştı bir kişi yaralandı

IHA 26 Mart 2020 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:49

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G. yönetimindeki motosiklet, yokuş aşağı inerken dört yolda karşılaştığı B.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü F.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.