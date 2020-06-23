23 Haziran 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 10:26

Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını henüz bitmiş değil. Mart ayından bu yana ülkemizde süren corona virüsü salgınında normaleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde son günlerdeki vaka sayısının artışından kaynaklanan kararla birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Hal böyle olunca; araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Arabada maske takmamanın cezası ne kadar? soruları gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren ceza kesilecek. Peki araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske mecburiyeti olan illerdeki kurallar ve arabada maske takmamanın cezası haberimizde yer alıyor.

Corona virüsü vaka sayılarının son günlerde ülke genelinde artmasıyla il pandemi kurulları bölgesel olarak tedbirlerini artırdı. Virüsten en büyük korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımı da ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. Özel arabada maske takmanın cezası vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ARABADA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Birçok ilimizde açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerli oluyor. Bu noktada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlar oldukça önemli. Zira söz konusu zorunluluğu il bazında incelemek daha doğru olacaktır. Her ilin valiliğince önerilen Hıfzısıhha Kurulu'nun verdiği kararlar değişebilmektedir.

Valiliklerin, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı. Özel araç içinde de evde beraber yaşadığınız kişiler dışında birileri var ise araç içinde maske takmak zorunlu. Onun dışında araç içinde maske takmak zorunlu değil.

Toplu taşıma araç içlerinde ise maske takmak zorunlu.

Özel araçta birden fazla kişinin olduğu durumlarda maske takmak zorunlu hale geliyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’da bu konuya ilişkin gerekli uyarılar düzenli bir şekilde yapılıyor.

İl Hıfzisıhha kurulunun verdiği örnek bir karar “İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dâhil 3 (üç) kişinin binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olduğuna,” ilişkin 3. maddesinin, “İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda araç tescil belgesinde yazılı yolcu sayısının en fazla yüzde 50’si kadar sayıda yolcunun binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olduğuna,” şeklinde değiştirilmesine,

3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,

ARABADA MASKE TAKMAMANIN CEZASI;

4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince maskesiz gezmenin cezası 900 TL olduğu için arabada maske takmamanın cezası da 900 TL olarak belirlenmiştir.

“-Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

-Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına,

-Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına,

-Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

-Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. “

Maske mecburiyeti olan iller 51'e çıktı. Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Maske mecburiyeti olan iller; Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Ordu olarak belirlendi. Bu illerde maske takmak artık zorunlu.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”