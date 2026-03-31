  • Arabada infaz: 2 lise öğrencisinden acı haber geldi
Güncel

Arabada infaz: 2 lise öğrencisinden acı haber geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2 lise öğrencisinin otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

IHA31 Mart 2026 Salı 10:20 - Güncelleme:
Arabada infaz: 2 lise öğrencisinden acı haber geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyü Bağdaş Yaylası'nda, lise öğrencisi oldukları öğrenilen 2 genç otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Can Alasırt(18) ile Özcan Alasırt(17) bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, gençlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

