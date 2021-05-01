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  • Arabada sıkışan 17 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş, kollarında serumla kurtarılmayı bekledi
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Arabada sıkışan 17 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş, kollarında serumla kurtarılmayı bekledi

Konya'da otomobilin duvara çarpması sonucu araç içerisinde sıkışan iki çocuk, kollarında serumla sıkıştıkları yerden kurtarılmayı bekledi. Yaralılar, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:59 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:59
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Ehliyetsiz olan M.Ç. (17) idaresindeki 55 AK 109 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Alemdar Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü M.Ç. ile 14 yaşındaki kardeşi A.T.Ç. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi araç içerisinde yapılan iki kardeş, ardından itfaiye ekiplerinin kendilerini sıkıştıkları yerden çıkarmasını bekledi.

Kollarındaki serumla dakikalarca kurtarılmayı bekleyen kardeşler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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