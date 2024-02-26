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Arabasını idam etti! Görenler şaştı kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilini evinin dışına astı. Aydın, 'Arabayı idam ettim, cezalı' dedi.

DHA26 Şubat 2024 Pazartesi 22:53 - Güncelleme:
Arabasını idam etti! Görenler şaştı kaldı
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Alanya'ya bağlı Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde oturan Mehmet Aydın, otomobilini oturduğu iki katlı binaya astı. Vince benzer bir düzenekle otomobilini ön tarafı yukarı bakacak şekilde duvara paralel olarak asan Mehmet Aydın, görenleri şaşırttı. Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilinin arka kısmına da ses sistemi yerleştirdi. Aracını evine astığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Aydın'ın "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, cezalı" dediği duyuldu.

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