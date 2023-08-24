İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2097
  • EURO
    29,5468
  • ALTIN
    1674.59
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Arabaya giren yılan korkuttu!

Aydın'ın Söke ilçesinde camı açık unutulan hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Arabaya giren yılan korkuttu!
ABONE OL

Mert Duman, camlarını açık unuttuğu 09 ADK 382 plakalı hafif ticari aracında yılan olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümüne girdiği ileri sürülen yılanı özel aparatlar da kullanarak bulabilmek için seferber oldu.

Ekipler uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara ilaç sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca, itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Duman, araca gizlendiğini düşündüğü yılanın çıkması için günün ağarmasını beklediğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.