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Arabayı çaldı, 'macera aradım' dedi

Bartın'da marketten alışveriş yapmak için aracı kaldırım kenarına arabasını park eden bir kişinin anahtarı kontağın üzerinde bıraktığını fark eden zanlı aracı çalmaya kalktı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre; Kemerköprü Mahallesindeki bir marketten alışveriş yapmak isteyen H.Y, arabasını kaldırım kenarına park etti.
 
Marketteki işinin kısa süreceğini düşünen H.Y kontak anahtarını da arabanın üstünde bıraktı. Anahtarın kontakta bırakıldığını fark eden M.K.’da aracı alarak kayıplara karıştı. Marketten çıktığında arabasının park ettiği yerde olmadığını gören H.Y, önce aracın çekiciyle çekildiğini zannetti.
 
Arabasının çekilmediğini anlayan H.Y daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu. Aracın çalındığını anlayan polis hemen inceleme başlatırken, araçla seyir halinde olan M.K, şehir merkezinde yaşanan kovalamacının ardından araçla birlikte yakalandı. Şüphelinin arabayı macera olsun diye çalmaya kalkıştığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
 

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