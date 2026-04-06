Arabuluculuk rolüne dikkat çektiler... ABD basınından Türkiye vurgusu

Wall Street Journal, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın İran ile ABD arasında ateşkes sağlamak için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü ancak İran'ın tüm önerileri reddettiğini bildirdi. İstanbul ve Katar olası müzakere mekanları olarak değerlendirilirken Katar arabulucu rolünü kabul etmedi.

6 Nisan 2026 Pazartesi 00:14
ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmek için perde arkasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın üç koldan yürüttüğü arabuluculuk girişimleri, İran'ın tüm teklifleri geri çevirmesiyle sonuçsuz kaldı. Wall Street Journal gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haber, müzakerelerin çıkmaza girdiğini gözler önüne serdi.

TÜRKİYE, MISIR VE PAKİSTAN'DAN ÜÇLÜ DİPLOMASİ ATAĞA

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan arabulucular, savaşı durdurmak ya da geçici bir ateşkes sağlamak amacıyla girişimlerini sürdürüyor.

Kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri yaptıklarını, ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

İSTANBUL VE KATAR MÜZAKERE MEKANI OLARAK MASADA

Türkiye ve Mısır'ın olası müzakerelere ev sahipliği yapması için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden kaynaklar, Katar'ın ABD ve Orta Doğu ülkeleri tarafından kendisine teklif edilen arabulucu rolüne karşı çıktığını öne sürdü.

İRAN TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ: HÜRMÜZ BOĞAZI PAZARLIĞI DA İŞE YARAMADI

Kaynaklar, İranlı yetkililerin taleplerinden taviz vermeyi reddettiğini ve geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil çeşitli önerileri geri çevirdiğini belirtti.

Ayrıca kaynaklar, İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini kabul edilemez bulduğunu ve ABD'li yetkililerle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeyi reddettiğini aktardı.

  • İran ABD müzakere
  • Türkiye arabuluculuk
  • Wall Street Journal
  • ateşkes görüşmeleri
  • Hürmüz Boğazı

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

