İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6333
  • EURO
    53,0913
  • ALTIN
    6040.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Araç alım satımı üzerinden milyonluk vurgun! Dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Güncel

Araç alım satımı üzerinden milyonluk vurgun! Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Tokat merkezli dolandırıcılık operasyonunda galericilik faaliyetiyle haksız kazanç sağlayan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Araç alım satımı üzerinden milyonluk vurgun! Dolandırıcılık şebekesi çökertildi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Tokat merkezli operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 aylık çalışma kapsamında, galericilik mesleğini kötüye kullanarak araç alım satımını bahane ettikleri, bu yöntemle haksız kazanç sağlamak amacıyla organize bir yapı oluşturdukları belirlenen 7 şüphelinin onlarca vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, 23 Haziran'da şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 400 farklı çaplarda fişek, aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi, suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli dokümanlar, yaklaşık 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyaları ele geçirildi. Vatandaşların mağdur edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen satışa hazır 16 araca da el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç., D.Ç. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ile A.A. hakkında ev hapsi kararı verilirken, C.Ç. ve S.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • dolandırıcı
  • operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.