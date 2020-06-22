22 Haziran 2020 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:29

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını devam ediyor. Mart ayından bu yana ülkemizde süren corona virüsü salgınında normaleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde son günlerdeki vaka sayısının artışından kaynaklanan kararla birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Hal böyle olunca; araç içinde measke takmak zorunlu mu? sorusu gündeme geldi. Özel araç içinde maske takmak şart mı? Maske mecburiyeti olan illerdeki kurallar haberimizde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren ceza kesilecek. Peki Araç içinde maske takmak zorunlu mu? Özel araç içinde maske takmak şart mı?

Corona virüsü vaka sayılarının son günlerde ülke genelinde artmasıyla il pandemi kurulları bölgesel olarak tedbirlerini artırdı. Virüsten en büyük korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımı da ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

ARAÇ İÇİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Bugün itibarıyla maske takmanın zorunlu olduğu illerde yasağa uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek. Birçok ilimizde açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerli oluyor. Bu noktada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlar oldukça önemli. Zira söz konusu zorunluluğu il bazında incelemek daha doğru olacaktır.

Valiliklerin, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı. Özel araç içinde de evde beraber yaşadığınız kişiler dışında birileri var ise araç içinde maske takmak zorunlu. Onun dışında araç içinde maske takmak zorunlu değil.

Toplu taşıma araç içlerinde ise maske takmak zorunlu.

Maske mecburiyeti olan iller 51'e çıktı. Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Maske mecburiyeti olan iller; Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis olarak belirlendi. Bu illerde maske takmak artık zorunlu.

Emsal kararlar, İstanbul ve Bursa için de uygulanmaya başlamıştı. Bulunduğunuz ile ait İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını incelemeniz bu noktada işinize yarayacaktır. Maskenin yanı sıra, araçta dezenfektan bulundurulması da yine faydalı bir uygulama olacaktır.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”