İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Araç kiralama ilanı üzerinden dolandırıcılık: Şüpheliler tutuklandı
Güncel

Araç kiralama ilanı üzerinden dolandırıcılık: Şüpheliler tutuklandı

İstanbul'da araç kiralamak isteyen şahısların paralarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Araç kiralama ilanı üzerinden dolandırıcılık: Şüpheliler tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden araç kiralama ilanı veren bazı kişilerin, anlaştıkları şahısları dolandırdıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Şüphelilerin, araç kiralamak isteyen kişilerin evinin önüne arabaları götürüp mağdurlarla sözleşme yaptığı ve ücreti aldığı, sonrasında GPS takılacak gibi bahanelerle geri getireceklerini söyleyerek aracı alıp kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurdan 3 bin 600 dolar alarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı.

Şüphelilerin, sonrasında aracın tanınmaması için plakası değiştirip sticker yapıştırdığı belirlendi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler M.A. (31) ve M.A.R. (30) polis ekiplerince Fatih'te gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin kiralama sonrasında araçla ayrıldıkları, başka bir sokakta da plakasını değiştirdikleri araca sticker yapıştırdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.