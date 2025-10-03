İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Araç kiralama vaadiyle yüz binlerce liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de 16 kişiyi araç kiralama vaadiyle dolandıran 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 00:11 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir web sitesini kopyalayarak Türkiye genelinde 16 kişinin 351 bin 473 lirasını araç kiralama vaadiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan E.Y. (23), U.A. (24), B.N. (21) ile E.S.Ü.'yü (20) gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramada, 5 cep telefonu, 5 sim kart ile 2 harddisk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.Ü.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

