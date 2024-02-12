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  • Araç kontrolden çıktı, 6 otomobile birden çarptı: 1 yaralı
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Araç kontrolden çıktı, 6 otomobile birden çarptı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da kadın sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, sürücü yaralandı.

İHA12 Şubat 2024 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
Araç kontrolden çıktı, 6 otomobile birden çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta meydana geldi. Sinem K. idaresindeki 34 DK 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosunun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti.

Trafiğe kapatılan sokak polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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